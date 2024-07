"Seguimos em evolução", diz Wagner Leonardo após derrota do Vitória

Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Diante do Athletico-PR, o Vitória voltou a perder no Barradão, desta vez pelo placar de 1x0, em partida válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão até criou boas chances, mas viu Julimar balançar as redes na segunda etapa e ficar sem pontuar na rodada. Assim, após o jogo, o capitão Wagner Leonardo opinou sobre a situação do clube, destacando a busca por evolução.

“Eu acho que a gente fez uma partida equilibrada. Não podemos esquecer também que o calendário está muito apertado, o desgaste físico é evidente e contou bastante para essa partida, mas eu acho que agora temos que continuar trabalhando, seguimos em evolução. Não é o resultado que queríamos, mas vamos trabalhar para voltar a vencer”, disse o zagueiro ao canal Premiere.

O próximo jogo da equipe rubro-negra será contra o Corinthians, pela 14ª rodada da Série A. A partida será na Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, na quinta-feira, 4, com início previsto para às 20h. O adversário paulista é o atual vice-lanterna da competição, com 9 pontos somados e apenas uma vitória em 12 jogos.