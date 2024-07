“A gente precisa acreditar mais”, indica Rogério Ceni após derrota

Rogério Ceni, treinador do Bahia - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Ocupando o terceiro lugar no Campeonato Brasileiro da Série A, o técnico Rogério Ceni lamentou a derrota do Bahia para o São Paulo, pelo placar de 3 a 1, em jogo realizado no Morumbis, e mostrou incômodo com os insucessos fora de casa.

“Para mim, o que vale é a sequência de jogos em si. Um time que quer se postar na parte de cima da tabela, se quiser chegar na primeira colocação ou estar à frente ele precisa encontrar maneiras de vencer fora de casa”.

O treinador ainda continuou. “ É sempre difícil jogar aqui, jogar no Maracanã, jogar na Arena MRV. Mas acho que talvez a gente precise acreditar um pouco mais que a gente pode, poderíamos ter vindo aqui e vencido hoje, mas o São Paulo foi mais assertivo, foi mais letal nas oportunidades que teve, algumas até com erros nosso".

Em continuidade, Ceni comentou sobre os tropeços do Bahia fora de casa, o que pode gerar problemas na busca pelo título Brasileiro: "Temos que encontrar uma maneira de fazer uma melhor pontuação fora de casa se a gente quiser se manter nessa posição, que a gente leva muita pressão para casa, tendo que vencer todas as partidas para se manter bem. Continuo tendo admiração pelos meus jogadores, mas temos que melhorar nisso. Poderíamos ter evitado erros, mas temos que seguir".

Questionado sobre a possibilidade de seguir brigando na parte de cima da tabela, Ceni pontuou que diversas situações podem influenciar no desempenho. Apesar disso, destacou a concentração e qualidade do grupo, afirmando que é necessário brigar por tudo que puder.

"Depende muito de cartões e lesões. É um elenco que tem as suas peças de jogo com as suas trocas certas, estamos conseguindo levar bem o campeonato. Estamos na 13ª rodada e não tivemos nenhum dos nossos jogadores de meio de campo suspenso nem lesionados. Passa muito por isso também. Hoje temos bons jogadores em determinadas posições, como por exemplo as laterais. Temos que acreditar e temos que brigar por tudo que a gente puder. Cada jogo vai ser uma nova história, se a gente conseguir se manter bem, sem lesões e com esses jogadores que nós temos, com a dedicação que eles dão, nós temos que nos concentrar a cada rodada, eu não consigo nem fazer uma projeção, pois é muito tempo de distância. Vamos viver o presente e tentar se manter nesse presente próximo. Vamos sofrer nesses próximos quatro jogos, mas temos que encontrar maneiras de fazer os pontos e se manter nessa posição que a gente se encontra", declarou.

O Bahia é o terceiro colocado, com 24 pontos conquistados, e pode perder uma posição se o Palmeiras pontuar contra o Corinthians, em jogo programado para esta segunda-feira. O Tricolor volta a campo na quinta-feira, 4, contra o Juventude, na Arena Fonte Nova.