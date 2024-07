Abel Ferreira aponta o Bahia como candidato ao título brasileiro

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras - Foto: Cesar Greco / Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, aproveitou a entrevista coletiva após empate com o Grêmio, na última quinta-feira, 4, para comentar sobre a briga na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. No bate-papo com os jornalistas, o português cravou o Bahia entre os times que ameaçam o Alviverde na luta pelo título.

“Vocês já perceberam que há várias equipes que vão andar ali em cima. Eu tenho visto os jogos. Nós estamos a ver o Flamengo, estamos a ver o Bahia ali também próximo. Estamos a ver o Botafogo. Estamos a ver o Palmeiras. Estamos a ver o São Paulo”, declarou.

Abel e o Palmeiras recebem o Bahia neste domingo, 7, às 18h30, no Allianz Parque, em partida válida pela 15ª rodada da Série A de 2024.