Adversário do Bahia, Caxias dificulta a vida das equipes da Série A | A TARDE

Adversário do Esporte Clube Bahia logo mais, às 21h30, em duelo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil, o Caxias não tem dado vida fácil aos times da Série A do Campeonato Brasileiro que enfrentou até o momento na temporada. Na disputa do Campeonato Gaúcho, a equipe grená jogou contra três clubes da elite do Brasileirão em 2024: Juventude, Grêmio e Internacional.

Mesmo na Série C nacional, o retrospecto dos grenás contra times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro tem chamado atenção. Isso porque o Caxias venceu o Grêmio por 2 a 1, empatou com o Juventude e perdeu para o Internacional pelo placar de 2 a 0, portanto, possui um desempenho convincente contra equipes da elite do Brasil.

Além disso, a equipe comandada por Argel Fuchs, ex-treinador do Vitória, maior rival do Bahia, classificou-se para a fase final do Campeonato Gaúcho em 3º lugar, à frente do próprio Juventude, que ficou um ponto atrás dos grenás, e vai reencontrar o Grêmio, só que dessa vez na semifinal da competição.

O Caxias está invicto há cinco jogos e venceu as últimas quatro partidas disputadas, sendo duas delas disputadas no Estádio Centenário, casa da equipe gaúcha e palco da partida contra o Bahia, que vale vaga na 3ª fase da Copa do Brasil.

