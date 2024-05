Adversário do Bahia na Copa do Brasil goleia pelo Brasileirão | A TARDE

Ainda invicto no Brasileirão, o Criciúma, adversário do Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil, goleou o Vasco por 4 a 0 em São Januário na tarde deste sábado, 27. O placar adverso da equipe alvinegra, inclusive, culminou na demissão do técnico argentino Ramón Díaz.

Higor Meritão, Bolasie e Felipe Mateus (duas vezes) marcaram para o Criciúma, que visita o Bahia às 19h de terça-feira, 30, na Arena Fonte Nova, no jogo de ida da 3ª fase da Copa do Brasil. Em três jogos no Brasileirão, a equipe do Sul do país empatou duas e venceu uma.

Antes de iniciar a disputa por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Criciúma, o Bahia encara o Grêmio às 21h deste sábado, 27, também na Arena Fonte Nova, mas pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.