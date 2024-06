Além de classificação, CRB levou 40% de renda contra o Bahia na Fonte | A TARDE

O CRB protagonizou uma noite histórica ao conquistar sua vaga na final da Copa do Nordeste de 2024, após vencer o Bahia nos pênaltis, em plena na Arena Fonte Nova. A partida, que terminou sem gols no tempo regulamentar, foi decidida nas penalidades, com os regatianos vencendo por 8 x 7, eliminando o Tricolor de Aço de Rogério Ceni.

Mas a glória esportiva não foi a única conquista da noite para o clube alagoano. O CRB também garantiu uma significativa renda de 40% do total arrecadado na Arena Fonte Nova. Como estádio praticamente lotado, a renda da partida foi substancial, arrecadando cerca de R$ 591.609,6 para os alagoanos.

