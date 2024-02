Atacante Everton é emprestado pelo Bahia ao Londrina | A TARDE

O atacante Everton Moraes foi anunciado na manhã desta terça-feira, 30, como novo reforço do Londrina. O jogador de 21 anos foi emprestado pelo Bahia ao clube paranaense até o final de 2024. O Tubarão disputa o Campeonato Paranaense e no Campeonato Brasileiro da Série C nesta temporada.

EVERTON MORAES É DO TUBARÃO!!



O atacante, Everton Moraes, é o novo reforço do Londrina para a temporada de 2024. O jogador de 21 anos chega para o Tubarão na disputa do Estadual e da Série C.



Everton surgiu no Comercial-SP no sub-15 em 2017, no ano seguinte, passou para o José Bonifácio-SP no sub-17 e em 2019, chegou ao Novorizontino no sub-17 e em 2020, subiu para o profissional. Em 2021, chegou ao Bahia na categoria sub-20 e no ano seguinte, subiu ao profissional.

Em 2023, ele também foi emprestado pelo Bahia ao Londrina, quando disputou oito jogos, mas não marcou gol. Pelo Bahia, ele foi titular em duas partidas do Campeonato Baiano deste ano quando o time titular foi poupado, mas também não balançou as redes. Ao todo, são 15 jogos e 2 gols pelo Tricolor.

O Londrina tem como nome forte do seu futebol, o ex-presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. O empresário lidera a empresa Squadra, que teve a proposta vinculante para a aquisição da SAF do clube aprovada pelo Conselho de Representantes em dezembro do ano passado.