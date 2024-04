Bahia anuncia meia uruguaio como reforço para a temporada | A TARDE

O Bahia anunciou, na noite desta quarta-feira, 11, o meia Carlos de Peña como novo contratado. Aos 32 anos, o uruguaio chega para reforçar o meio de campo tricolor, setor carente de opções, de acordo com o próprio treinador Rogério Ceni.

De Peña rescindiu contrato com o Internacional e assinou com o Bahia até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada. Pelo Colorado, foram mais de 100 partidas oficiais, com 11 gols e 14 assistências.

Revelado pelo Nacional-URU, De Peña acumula passagens por Middlesbrough-ING, Real Oviedo-ESP e Dynamo Kyiv-UCR. O meia desembarcou em Salvador na última terça-feira, 9, realizou exames e já iniciou os treinamentos no CT Evaristo de Macedo.