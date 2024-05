Bahia confirma ausência de Everaldo em duelo decisivo; saiba motivo | A TARDE

O Esporte Clube Bahia confirmou a ausência de Everaldo para a partida decisiva contra o Criciúma, nesta quinta-feira, 23, às 19h, no Estádio Heriberto Hülse, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil de 2024. O Tricolor de Aço venceu o jogo de ida por 1 a 0, no dia 30/04.

Leia mais:

Sem Everaldo, Bahia terá que mudar time titular após série invicta

Quem deve ser o titular do Bahia no lugar de Everaldo? Saiba projeção

De acordo com informação divulgada pelo Esquadrão na tarde desta quinta-feira, o camisa 9 da equipe azul, vermelha e branca sofreu uma fratura na costela durante a última partida, contra o Red Bull Bragantino, no dia 12/05, e foi vetado pelo departamento médico. O jogador já iniciou o processo de recuperação no CT Evaristo de Macedo.

Confira a lista de relacionados para o duelo de logos mais:

Goleiros: Marcos Felipe, Adriel e Danilo Fernandes

Laterais: Cicinho, Arias, Luciano Juba e Gilberto

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Victor Cuesta e Gabriel Xavier

Meio-campistas: Rezende, Cauly, Thaciano, Jean Lucas, Caio Alexandre, Yago Felipe, Carlos de Pena, Everton Ribeiro

Atacantes: Ademir, Biel, Oscar Estupiñan, Rafael Ratão

Publicações relacionadas