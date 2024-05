Quem deve ser o titular do Bahia no lugar de Everaldo? Saiba projeção | A TARDE

Após quatro jogos com o mesmo time titular em que conquistou quatro vitórias, o Bahia precisará mudar sua escalação diante do Criciúma em jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 23. O Tricolor não terá à disposição o atacante Everaldo e quatro nomes despontam como opções para a vaga.

Quem aparece como favorito para a vaga é Rafael Ratão, vice-artilheiro da equipe na temporada, com 6 gols, juntamente com o próprio Everaldo. Na partida contra o Botafogo, quando entrou no lugar do camisa 9, ele fez o gol do triunfo que colocou o Bahia na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. No duelo seguinte, contra o Bragantino, a substituição voltou a acontecer. O atacante, por características físicas, se assemelha a mesma função exercida por Eve.

O treinador Rogério Ceni também pode modificar o estilo de jogo do Bahia e usar atacantes de velocidade. Biel soma 3 gols e 7 assistências na temporada, e, na ausência de Eve, foi titular contra o Naútico e Maranhão, pelo Nordestão, e contra o Vitória, na segunda final do Baianão. Já Ademir, que foi titular contra o Fluminense e Vitória, no Brasileirão, entrou nos últimos quatro jogos e soma 3 gols e 4 assistências na temporada.



"É um grupo pequeno, mas com caras comprometidos. E cada dez minutos, cinco minutos, pode te gerar mais no futuro. Ratão com um facão fantástico. De Pena com uma bola de camisa dez. Nós conseguimos vencer a partida naquilo que o adversário tem de melhor, que é atacar espaço", disse o treinador sobre a rotação do elenco em entrevista coletiva.



Ceni também pode escolher o colombiano Oscar Estupiñan, que chegou no início da temporada e marcou cinco gols vestindo a camisa do Esquadrão. Com a ausência de Everaldo, o camisa 29 foi titular na estreia do Brasileirão contra o Internacional, quando o Bahia perdeu por 2 a 1.



Entretanto, o colombiano corre por fora e dificilmente será o substituto de Everaldo. Isso porque no último mês, Rogério Ceni falou que dificilmente utilizará o centroavante junto com Cauly, peça chave do seu esquema tático.

“Eu tenho o Biel, tenho o Thaciano, tenho o Everaldo, tenho o Ademir, tenho o Ratão. O Oscar já é um pouco mais difícil para fazer do lado, então eu prefiro usar ele mais centralizado, quando o Cauly cansa", disse o treinador após o jogo de ida contra o Criciúma.

Bahia e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira, 23, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, às 19h, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil.



