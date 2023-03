Bahia divulga relacionados para duelo contra o Itabuna

O Bahia divulgou a lista com os 23 jogadores relacionados para o confronto contra o Itabuna, em partida programada para este sábado,11, às 16h, em Camacã, em partida válida pela semifinal do Campeonato Baiano.

Para o duelo, o técnico Renato Paiva não vai contar com o meia Yago e o atacante Arthur Sales. Os jogadores tiveram seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID) após o encerramento das inscrições do Campeonato Baiano.

Apesar desses dois desfalques, o treinador português só seguirá sem contar com o goleiro Danilo Fernandes e os zagueiros Kanu e Raul Gustavo. Os três estão entregues ao departamento médico do Esquadrão.

Confira lista dos relacionados para o confronto:

Goleiros: Marcos Felipe, Mateus Clauss e Tiago Gomes

Laterais: André, Chávez, Cicinho, Matheus Bahia e Ryan

Zagueiros: David Duarte, Gabriel Xavier e Marcos Victor

Meias: Acevedo, Cauly, Daniel, Diego Rosa, Lucas Mugni, Patrick Verhon e Rezende

Atacantes: Everaldo, Jacaré, Biel, Kayky e Ricardo Goulart