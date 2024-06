Bahia e prefeitura avançam em parceria para gestão de centro olímpico | A TARDE

A boa relação entre a prefeitura de Salvador e o Esporte Clube Bahia não é só com a SAF (Sociedade Anônima do Futebol). A gestão municipal também está alinhada com a associação civil do Tricolor. Nesta quinta-feira, 6, o prefeito Bruno Reis afirmou que as tratativas para tirar o Centro de Modalidades Olímpicas do papel avançaram. O espaço será a sede do clube para esportes além do futebol.

O centro será construído na Cidade Baixa, nas proximidades do Largo de Roma, e terá também um restaurante popular. Segundo Bruno Reis, o galpão já foi escolhido e a ideia é iniciar a execução das obras o quanto antes. A gestão do equipamento será de responsabilidade da associação civil do Bahia.

“Já alocamos um grande galpão na Cidade Baixa, onde vai ser o Centro de Modalidades Olímpicas do Bahia. O Bahia tinha o projeto conceitual, nós estamos desenvolvendo o projeto executivo e finalizando o orçamento. Mas queremos começar o quanto antes, colocar em funcionamento o quanto antes. O Bahia vai assumir a gestão e vai desenvolver diversas modalidades olímpicas que beneficiarão milhares de jovens”, afirmou o prefeito.

Emerson Ferretti, presidente da associação civil do Bahia, revelou que a construção deste centro de treinamento é apenas o primeiro passo do projeto olímpico do clube. Para ele, o Tricolor precisa de uma estrutura para abrigar as modalidades olímpicas e este espaço, em parceria com a prefeitura, suprirá as necessidades.

“A gente está na primeira fase do projeto, que é criar a nossa casa. O Bahia não tinha nenhum equipamento esportivo de outra modalidade a não ser futebol. Então, o projeto olímpico precisa primeiro ter um local onde as nossas modalidades olímpicas irão treinar. Essa é a primeira fase de trabalho, uma fase que a Prefeitura abraçou, entendendo que é um projeto importante para o esporte da cidade”, disse Emerson Ferretti ao Portal A TARDE.

“A gente tem feito estudos de viabilidade econômica de algumas modalidades que nós vamos iniciar. Em breve nós vamos anunciar quais serão as primeiras modalidades que a gente vai começar a trabalhar, mas no primeiro momento é preparar a nossa casa, o Centro de Treinamento Olímpico, para poder estar apto a receber as atividades esportivas”, complementou o ex-goleiro.

