Bahia manda equipe alternativa para duelo contra o Botafogo-PB; veja | A TARDE

O Esporte Clube Bahia confirmou o que já era esperado na tarde de terça-feira, 26. Isso porque o Tricolor de Aço confirmou que enviará sua equipe sub-20 para enfrentar o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 27, às 21h30, em João Pessoa, pela Copa do Nordeste. A decisão foi tomada visando poupar o elenco principal para o Ba-Vi do próximo domingo, 31, válido pelo primeiro jogo das finais do Baianão de 2024.

Durante o treinamento matinal, o técnico Rogério Ferreira conduziu uma série de atividades com seus jogadores. Após trabalho na academia, a equipe realizou treinos técnicos em um campo reduzido, seguido por uma sessão tática coordenada pelos jovens talentos da equipe júnior.

O foco da sessão também foi dedicada a jogadas aéreas ofensivas e finalizações de longa distância, como parte da preparação intensiva para os próximos desafios. Aqueles jogadores que não foram convocados para o confronto seguirão com os treinamentos durante a tarde, enquanto na quarta-feira, 27, e quinta-feira, 28, pela manhã, o grupo continuará sua preparação para o clássico.

Os jovens atletas da base tricolor partirão para a capital paraibana ainda durante a tarde desta terça-feira, 26, prontos para representar o clube neste importante compromisso.