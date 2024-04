Ajuda do rival? Vitória pode precisar de triunfo do Bahia; entenda | A TARDE

Maior rival do Esporte Clube Vitória há mais de 80 anos, o Bahia exerce um papel crucial na possível classificação da equipe comandada por Léo Condé para a fase final da Copa do Nordeste de 2024. Isso porque o Esquadrão já está garantido na fase seguinte e viaja a João Pessoa, na Paraíba, para encarar um adversário direto do Leão na tabela.

Trata-se do Botafogo-PB, que neste momento, ocupa a 4ª posição do Grupo A, com um ponto a mais que o Vitória, porteiro do G-4, faltando apenas uma rodada para o fim da fase de grupos do Nordestão. Mas vamos lá, por que o Leão da Barra pode precisar da ‘ajudinha’ do rival azul, vermelho e branco para conquistar sua vaga?

Na noite desta quarta-feira, 27, às 21h30, a equipe rubro-negra recebe o Treze, da Paraíba, no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, e só a vitória importa. No entanto, ainda assim o Leão da Barra vai depender de um tropeço de seus adversários diretos pela vaga. No mesmo horário, os torcedores do Vitória vão precisar ficar ligados nos jogos entre CRB x Altos-PI, River-PI x Ceará, além, é claro, da partida entre Botafogo-PB x Bahia.

Leia mais:

Vitória se reapresenta e inicia preparação para enfrentar o Treze-PB

Everaldo sofre lesão e vira dúvida no Bahia para os clássicos da final

Ou seja, a fim de classificar para a fase seguinte da Copa do Nordeste de 2024, os torcedores, comissão técnica e jogadores do Leão da Barra vão precisar ‘torcer’ para o Esquadrão na partida contra o ‘Belo’. Entretanto, o arquirrival não vai deixar barato, ao menos, é o que tudo indica.

Isso porque a comissão técnica do Tricolor de Aço planeja priorizar a preservação dos jogadores e concentrar os esforços na preparação para o Ba-Vi decisivo da primeira partida da final do Baianão, agendado para o próximo domingo, dia 31, no Barradão. Além de uma equipe alternativa, existe a possibilidade do treinador do time, Rogério Ceni, permanecer em Salvador para seguir a preparação com os titulares do clube.

Portanto, o Vitória pode precisar da ‘ajudinha’ da equipe alternativa do Bahia, ou do tropeço de CRB e Ceará, além de ter que fazer sua parte, vencendo o Treze diante de sua torcida. Porém, também existe possibilidade de classificação em caso de empate do Leão, mas será necessário intensificar a torcida por resultados desfavoráveis de outros times, mas ainda assim vai precisar torcer para o rival.

Neste caso, o rubro-negro espera que CRB, Ceará ou Botafogo-PB sofram derrotas. Em relação ao CRB, o Vitória precisa também superar a diferença no saldo de gols, atualmente em desvantagem (4 a 2 para os alagoanos). Além disso, será necessário torcer para que Maranhão, 6° colocado, e River-PI, 7° colocado, não vençam seus jogos, já que também possuem chances de classificação.

Veja todas as partidas da rodada final da fase de grupos do Nordestão:

Vitória x Treze-PB

Sport x Juazeirense

CRB x Altos-PI

Maranhão x Fortaleza

River-PI x ABC

Ceará x Itabaiana-SE

Botafogo-PB x Bahia

América-RN x Náutico