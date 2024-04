Everaldo sofre lesão e vira dúvida no Bahia para os clássicos da final | A TARDE

O camisa 9 do Bahia, Everaldo, ficou fora da lista de relacionados do jogo contra o Maranhão por conta de uma lesão na coxa. O atacante se tornou uma das preocupações da comissão técnica para as finais do Campeonato Baiano. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Yuri Santana e confirmada pelo Portal A TARDE.

Em entrevista coletiva após vencer o Maranhão, o técnico Rogério Ceni revelou que alguns jogadores não foram relacionados por questões físicas. “Nós trouxemos os atletas que a equipe médica nos permitiu trazer. Os jogadores que não vieram foi porque não reuniram condições suficientes por questões físicas. Mudamos um pouco a característica”, explicou.

Leia também: Após sentirem dores, goleiro e volante serão reavaliados para o Ba-Vi

Leia também: Classificado no Nordestão, Bahia divulga programação semanal; confira

Everaldo está fora do jogo contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, 27, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e deve desfalcar a equipe também no jogo de ida da final do Campeonato Baiano, contra o Vitória, no Barradão. Nesta temporada, o camisa 9 marcou três gols e deu três assistências.

O colombiano Estupiñán é um dos candidatos à vaga no ataque titular do Bahia e o que mais se aproxima das características de Everaldo. Os atacantes Biel e Ademir também podem ser escolhidos pelo técnico Rogério Ceni.

Nesta quarta-feira, 27, o Bahia vai até João Pessoa encarar o Botafogo-PB, no Estádio Almeidão, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste. No domingo, 31, às 16h, o Tricolor visita o Vitória no Barradão pelo jogo de ida da final do Campeonato Baiano.