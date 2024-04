Em busca de espaço, Jota mira jogo do Nordestão: "importante para mim" | A TARDE

Com a classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste e a melhor campanha da primeira fase garantidas, o Bahia vai até João Pessoa para encarar o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 27. A expectativa é que o Tricolor entre em campo com um time repleto de reservas e o volante Jota pode ser um dos escolhidos para começar entre os titulares.

Em entrevista coletiva nesta terça, 26, o jovem de 20 anos ressaltou a importância dessa partida para conquistar seu espaço e revelou detalhes de sua relação com o técnico Rogério Ceni.

“É um jogo que com certeza é muito importante para mim, como para os outros atletas também, o Marcelo, o Caio Roque, que são atletas que também estão buscando mais o nosso espaço no dia a dia. E é um jogo que a gente com certeza vai ter essa responsabilidade maior, por já estar vivenciando mais esses momentos e vou estar bem focado e preparado para sair bem no jogo”, disse o volante do Bahia.

“Minha relação com ele [Ceni] é boa, acho que como a maioria dos atletas e ele é um treinador que sempre está ali no dia a dia, dando apoio e conversando e orientando e isso é importante para entender o que ele quer, o que ele gosta, o que ele pede para a gente fazer em campo. Isso é muito bom, deixa os atletas à vontade para fazer a sua função e é muito bom”, complementou.

Natural de Salvador, Jota atuou nas categorias de base do Palmeiras antes de chegar ao Bahia. Ele elogiou o elenco tricolor e garantiu entregar seu máximo para estar pronto quando o treinador precisar utilizá-lo.

“É um elenco muito forte, um elenco muito bom, que tem jogadores excepcionais que dispensam comentários. Mas eu estou sempre dando o meu máximo para o que ele precisar, como primeiro volante, segundo volante, ou ao decorrer da temporada, alguma posição que precise em determinado momento. Acho que sempre estar disposto a ajudar e dar o nosso melhor, que é o mais importante”, concluiu o jogador.

O duelo entre Botafogo-PB e Bahia está marcado para as 21h30 desta quarta-feira, 27. A partida da última rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste será realizada no Estádio Almeidão, em João Pessoa.