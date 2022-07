Bahia nunca perdeu para o CRB como mandante

Sem vencer há três jogos como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro, o Bahia entra em campo nesta terça-feira, 19, às 19h, contra o CRB, brigando para se afastar do quinto colocado. O adversário desta noite, ainda, não conseguiu vencer nenhuma partida no domínio Tricolor e isso pode servir para acabar com o jejum na Fonte Nova por parte do Esquadrão.



Ao longo da história foram 31 encontros entre as duas agremiações. O Bahia venceu 19, aconteceram 9 empates e o CRB saiu com os três pontos em três oportunidades.

No mando de campo do Tricolor essa vantagem fica maior. Em 17 jogos, o Bahia ganhou 14 e aconteceram três empates, sem nenhuma vitória para o CRB.

Se o recorte envolver a competição em disputa na noite desta terça, o Tricolor segue com ampla vantagem. Foram nove partidas, o Bahia venceu oito e aconteceu um empate. Em Salvador foram seis jogos e o Esquadrão venceu todos.

Quando entrarem em campo, o Bahia vai estar ocupando a terceira colocação com 33 pontos e o time alagoano é o nono com 24 pontos.