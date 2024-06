Bahia se reapresenta e inicia preparação para jogo contra o Fortaleza | A TARDE

Após o empate fora de casa contra o Atlético-MG, o elenco do Bahia se reapresentou nesta quarta-feira, 5, no CT Evaristo de Macedo. Com foco no próximo desafio do Brasileirão, os jogadores iniciaram a preparação para o confronto de quinta-feira, 13, contra o Fortaleza, pela 8ª rodada.

Após a ativação livre na academia, os jogadores foram ao campo onde fizeram um breve aquecimento. Na sequência, o técnico Rogério Ceni comandou um treino tático em campo reduzido.

Antes do término das atividades, Ceni reuniu alguns atletas para um treinamento específico de finalizações, enfrentando os goleiros do elenco. Paralelamente, os zagueiros e laterais passaram por um treino específico.

Nesta quinta, 6, o treinamento será realizado no período da manhã, novamente no CT Evaristo de Macedo.

