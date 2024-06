11/06/2024 às 13:30 - há XX semanas | Autor: Da Redação Bahia x Fortaleza: onde assistir e prováveis escalações Esquadrão e Leão do Pici vao se enfrentar nesta quarta-feira, 13

Último duelo do Bahia no Brasileirão aconteceu no dia 2 de junho - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Na noite desta quinta-feira, 13, às 21h30, Bahia e Fortaleza protagonizam um duelo nordestino na 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Jogando diante de sua torcida, a equipe comandada por Rogério Ceni busca manter a boa fase na competição, podendo assumir a liderança do Brasileirão. Bahia Sem entrar em campo desde o dia 2 de junho, o Esquadrão aproveitou esse período sem partidas para treinar e vai contar com o retorno de dois atletas para o confronto contra o Leão do Pici: Victor Cuesta, zagueiro, e Ryan, lateral-esquerdo. Fortaleza Por outro lado, os cearenses tiveram a semana cheia, com os jogos decisivos da Copa do Nordeste, que consagrou o Fortaleza como campeão nordestino de 2024. Leia mais: Estados Unidos x Brasil: onde assistir e prováveis escalações Juventude x Vitória: Onde assistir e prováveis escalações Onde assistir: TV Globo e Premiere. Prováveis escalações: Bahia: Marcos Felipe; Gilberto, Gabriel Xavier, Victor Hugo (Cuesta) e Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Ademir e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni. Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison, Hércules e Pochettino; Pikachu, Lucero e Moisés. Técnico: Juan Pablo Vojvoda. Equipe de arbitragem: Felipe Fernandes de Lima (MG), auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Felipe Costa de Oliveira (MG). VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).

Compartilhe essa notícia com seus amigos