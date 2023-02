Bamor cria 'Disk-Balada' para denunciar jogadores baladeiros do Bahia

Maior torcida organizada do Bahia, a Bamor criou um ‘Disk-Balada’, nesta sexta-feira, 24, com o intuito de que torcedores denunciem jogadores do clube que estiverem curtindo eventos por Salvador.

“Viu algum jogador do Bahia em festas, baladas ou shows? Mande uma foto e a localização, não importa o dia, nem o horário”, descreve o grupo em uma postagem nas redes sociais.

“Lugar de baladeiro é bem longe do nosso time. Queremos jogadores compromissados e que respeitem a instituição que paga seu salário. O final de semana tá batendo na porta e nosso contato ta online 24h. Viu jogador quebrando na noite? Entra em contato com a gente. O resto é com os taz. Nada passará abatido, avisamos”, completa a organizada na legenda.

A indignação da Bamor acontece por conta do início ruim de temporada do Bahia, principalmente na Copa do Nordeste, onde foi goleado por Fortaleza e Sport.