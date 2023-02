Caio Vidal rescinde com o Bahia e se transfere para o Ludogorets

O atacante Caio Vidal deixou o Bahia, nesta segunda-feira, 20. A informação foi divulgada pelo clube, através do aplicativo Sócio Digital.

De acordo com o comunicado, as partes acertaram a rescisão do contrato de empréstimo junto ao Internacional. O vínculo do atleta com o Tricolor iria até junho deste ano.

Com o acordo, Caio Vidal se transferiu em definitivo para o Ludogorets, da Bulgária. O Bahia recebeu um valor referente a 'taxa de vitrine' por conta do acerto.

O atacante chegu ao Esquadrão em agosto do ano passado. Com as cores azul, vermelha e branca, Vidal disputou 11 partidas, mas não marcou gol.

Em nota, o clube agradeceu ao jogador de 22 anos pelo serviço prestado enquanto esteve na Cidade Tricolor,