Ceni comanda treino técnico e tático do Bahia com foco no Ba-Vi | A TARDE

O grupo do Bahia, que não viajou para encarar o Botafogo-PB nesta quarta-feira, 27, pela Copa do Nordeste, seguiu a rotina de treinamentos com foco no primeiro Ba-Vi da decisão do Campeonato Baiano. Nesta quinta, 28, o técnico Rogério Ceni promoveu uma atividade em campo reduzido. Em seguida, o treinador realizou um treino tático.

A novidade do dia foi o retorno do lateral Santiago Arias, que estava com a seleção colombiana durante a data Fifa, e até contribuiu para a vitória sobre a Romênia com uma assistência. Já o lateral Cicinho, que se recupera de lesão, fez um trabalho de transição, assim como Roger e Sidney.

Na manhã desta sexta, 29, o elenco do Bahia volta ao CT Evaristo de Macedo para realizar mais uma etapa de preparação para o primeiro jogo da final do Baianão. O duelo está marcado para as 16h de domingo, 31, no Barradão.