Ceni compara Cauly a Arrascaeta, Veiga e Ganso: "Ele é diferente" | A TARDE

O técnico do Bahia, Rogério Ceni, não poupou elogios ao meia Cauly após a partida contra o Fortaleza, no sábado, 21, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador virou pauta em entrevista coletiva após a lembrança de que o Tricolor venceu três jogos seguidos logo em seu retorno ao time titular após mais de um mês afastado por lesão.

>> Ceni destaca atuação após nova vitória: "Bahia que o torcedor sonha"

"Posso dizer que ele é diferente, tecnicamente pensa coisas que não são todos que têm essa capacidade. Quando eu era goleiro pensava sempre em duas jogadas, na primeira e no próximo passe. Cauly pensa em quatro, é diferente. Arrascaeta pensa em quatro, Veiga pensa em quatro, Ganso em três, quatro, cinco jogadas à frente. Tem essa velocidade, acelera bem nos contra-ataques, condução com bola próximo do corpo, e um parceiro como Biel, Ademir, do lado para distribuir jogo", elogiou Ceni.

"É uma peça fundamental, é inegável, claro que ajuda, mas depende muito da parceria com os outros. Everaldo foi fundamental, Yago, Thaciano. Há uma parceria muito grande entre todos, amizade. Como ser humano, esse grupo é muito legal de trabalhar, pessoas boas, do bem, que gostam de trabalhar. Nunca tive problema de vestiário com gente que gosta de trabalhar, e esse grupo gosta de trabalhar", acrescentou o treinador.

Cauly tem 28 anos e chegou ao Bahia após ser comprado junto ao Ludogurets, da Bulgária. Ele soma 38 jogos pelo Tricolor, com 8 gols e 7 assistências.

Cauly sendo orientado por Rogério Ceni | Foto: Felipe Oliveira | EC Bahia