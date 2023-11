Ceni destaca atuação após nova vitória: "Bahia que o torcedor sonha" | A TARDE

Após um primeiro turno sofrível, o Bahia dá mostras de que pode se livrar do rebaixamento do Brasileirão após a chegada do técnico Rogério Ceni, que venceu quatro dos seus seis jogos no comando do clube e acumulou uma inédita sequência de três vitórias consecutivos. O último resultado positivo foi na noite de sábado, 22, quando o Tricolor superou o Fortaleza por 2 a 0, na Arena Fonte Nova.

Em entrevista coletiva após a partida, Ceni destacou a atuação da equipe que foi a campo, com maior competitividade. Ele também elogiou a dupla de volantes, composta por Nico Acevedo e Yago Felipe.

"Eu acho que esse é o Bahia que o torcedor sonha, que todos nós aqui desejamos. Se pode melhorar sempre pode, várias questões. Na parte anímica, de desejo, acho muito difícil que podem entregar mais do que hoje. Sempre falo, falei do Cauly em Goiânia, do Everaldo no último jogo, poderia destacar vários jogadores, mas a dupla de volantes hoje fez um jogo excepcional. Tanto o Nico quanto o Yago foram muito bem no jogo, demonstraram espírito de luta e entrega do nosso time. Nesse aspecto deixamos o máximo no campo. Todo mundo saiu no limite, agora com construção, marcação, sem dúvida a gente pode entregar um pouco mais", declarou Rogério Ceni.

Diferente de jogos contra Goiás e Internacional, o Bahia sofreu menos defensivamente e conseguiu anular a maior parte das jogadas do Fortaleza. Apesar dos elogios à atuação, Ceni apontou pontos a melhorar.

"Controle do jogo foi melhor que no último, mas acho que ainda a gente pode melhorar. Às vezes a gente se precipita ao lançar uma bola, cruzar uma bola quando poderia parar, trabalhar mais. Perto do dia que chegamos para hoje há uma evolução absurda, perto do ideal acho que falta bastante", opinou.

Após dois jogos seguidos dentro de casa, o Bahia agora segue para uma sequência de dois jogos fora de casa contra Cruzeiro e Palmeiras e quatro jogos em um curto espaço de tempo. Ceni destacou os desafios da maratona de jogos.

"Para esse jogo do Cruzeiro é um pouco mais tranquilo, apesar de ter uma viagem no meio, temos 24 horas a mais, que são fundamentais. Esse domingo para descansar, voltar a trabalhar na segunda-feira. Parece que é pouco tempo, mas para o atleta é uma infinidade para recuperação, preparação e fortalecimento para o próximo jogo. Pesa muito jogo de três em três dias e com viagens no meio, principalmente quando se está em posição geográfica desfavorável a São Paulo, Rio, com voos mais curtos. E agora, para jogo contra o Cruzeiro, teremos tempo hábil, para o Palmeiras, devemos fazer viagem direto e tentar usufruir o tempo para descansar. Descanso e alimentação às vezes são mais importantes que o treinamentos de jogos de três em três dias.

Após vencer o Fortaleza, o Bahia subiu, ao menos momentaneamente, para a 12ª posição do Campeonato Brasileiro, com 34 pontos conquistados. Vasco e Santos, que estão dentro da zona de rebaixamento somam 30 pontos e ainda jogam na rodada.