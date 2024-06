Ceni diz que elenco do Bahia está fechado: "Não há mais contratações" | A TARDE

O Bahia foi eliminado da Copa do Nordeste no último domingo, 27, dentro de casa contra o CRB, pela semifinal. Após a partida, em entrevista coletiva, o técnico Rogério Ceni foi questionado sobre possíveis novas contratações para encorpar o elenco, que ainda tem o Brasileirão e a Copa do Brasil para disputar.

No entanto, o treinador freou as expectativas da torcida por novos reforços e garantiu que o elenco está fechado. A única contratação será o lateral-esquerdo Iago Borduchi, que assinou um pré-contrato em fevereiro e irá se apresentar ao Tricolor após deixar o Augsburg, da Alemanha.

“Para ser honesto com você, pelo que eu entendo até agora, não há mais contratações. Tem o Iago chegando, que é uma contratação que já foi feita desde o começo da temporada, mas não há planejamento de se gastar mais dinheiro, ao contrário do que todos pensam. É um projeto a longo prazo, não será colocado milhões e milhões. O elenco está basicamente formado, pode haver uma contratação ou outra, mas é um elenco fechado”, afirmou o treinador.

A nova janela de transferências do futebol brasileiro será aberto em um segundo período entre 10 de julho e 2 de setembro.

Após a eliminação para o CRB, agora o Esquadrão entra em campo no próximo fim de semana, pelo retorno do Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-MG, pela 7ª rodada. A partida será no domingo, 2, na Arena MRV, às 16h.

