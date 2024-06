Ceni mostra frustração por Bahia não liderar o Brasileirão: "Tem que aproveitar"

Ceni concedeu entrevista coletiva após a partida deste domingo, 16 - Foto: Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

Na noite deste domingo, 16, o Esporte Clube Bahia desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro de 2024. Em noite que a equipe comandada por Rogério Ceni sofreu com desfalques, falta de inspiração e campo pesado, o elenco ficou no empate com o Criciúma, por 2 a 2, e caiu para a 3ª posição na tabela, com 18 pontos.

O Tricolor de Aço até conseguiu reagir, após estar perdendo por 2 a 0, mas durante a coletiva de Rogério Ceni, depois do apito final, o treinador lamentou o fato do time não ter aproveitado a chance de liderar a Série A do Brasileirão: “No futebol é preciso aproveitar. Ou você segue alguém lá na frente, ou vira referência. Quando se tem a oportunidade de virar referência, de assumir o primeiro lugar, você tem que aproveitar”.

“Quando tivemos a grande oportunidade de vencer o jogo, com a superioridade numérica, tomamos decisões incorretas”, afirmou o treinador tricolor.

Ainda durante a coletiva, Ceni ressaltou a força de reação da equipe, que mais uma vez conseguiu sair de uma situação adversa, mas demonstrou frustração pela maneira que o jogo se desenhou a favor do Bahia após a expulsão do lado catarinense.

“Diante das circunstâncias que o jogo apresentou depois do empate, eu acho que deveríamos ter saído vencedores no jogo de hoje. Nós cometemos erros grotescos, que não podem ser repetidos.”, pontuou.

Próximo jogo

O Esquadrão volta a jogar nesta quinta-feira, 20, contra o vice-líder da competição, o Flamengo. Em partida de seis pontos, as equipes se se enfrentam às 20h, no Maracanã. Caso a equipe azul, vermelha e branca conquiste o resultado positivo, pode voltar a liderança do certame, mas terá de torcer para um revés do Botafogo, novo líder do Brasileirão.