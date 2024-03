"Chama a SAMU"? Ambulância entra em campo com jogo rolando no Baianão | A TARDE

Uma situação inusitada aconteceu no fim do jogo entre Jequié e Bahia, pela semifinal do Campeonato Baiano, neste sábado, 9. Após uma dividida com Everaldo, o zagueiro Sergio Baiano, do Jipão, caiu de mau jeito no gramado e precisou deixar o campo para ser atendido.

Enquanto ele recebia os cuidados médicos, a bola voltou a rolar, mas a ambulância não quis nem saber e priorizou o atendimento ao atleta do Jequié, que sentia muitas dores. O veículo de resgate entrou em campo com o jogo em andamento para prestar socorro ao atleta, próximo à linha lateral.

O árbitro da partida só percebeu a entrada da ambulância cerca de 11 segundos depois e paralisou o jogo, que já estava nos acréscimos. O Bahia terminou vencendo por 1 a 0, com gol de David Duarte.

Ao Portal A TARDE, a assessoria do Jequié informou que Sergio Baiano foi levado para o hospital e submetido a um exame de imagem. Foi constatado uma fratura na apófise da coluna lombar. Ainda será avaliado se o jogador precisará passar por cirurgia.

Assista o vídeo:





Reprodução | TVE