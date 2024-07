Com dois retornos, Bahia divulga relacionados para encarar o Flamengo

De Pena está de volta após cumprir suspensão - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

O Esporte Clube Bahia divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Flamengo, marcada para esta quinta-feira, 20, às 20h, no Maracanã, pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Foram convocados 25 jogadores para a viagem ao Rio de Janeiro. As novidades são os retornos do zagueiro Kanu e do meia Carlos de Pena, que cumpriram suspensão na última rodada.

Leia mais: Bahia de olho: Insatisfeito na MLS, atacante pode voltar ao Brasil

Leia mais: Quinta-feira pode terminar com Bahia líder e Vitória fora do Z4

Na briga pela liderança do Brasileirão, o Bahia é o quarto colocado com 18 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, que ocupa a vice-liderança. Em caso de vitória, o Tricolor termina a rodada no topo da tabela da competição.

Confira a lista de relacionados do Bahia para o jogo contra o Flamengo:

Goleiros:

Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais:

Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Ryan

Zagueiro:

Gabriel Xavier, David Duarte, Kanu, Victor Cuesta e Marcos Victor

Meias:

Cauly, Carlos De Pena, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Rezende, Thaciano e Yago Felipe

Atacantes:

Ademir, Biel, Everaldo, Oscar Estupiñan, Rafael Ratão