Com Lucho, Bahia está escalado para pegar o Fluminense no RJ

Lucho Rodríguez durante sua estreia com a camisa do Bahia - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia já está escalado para pegar o Fluminense logo mais às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O esquadrão terá mudanças na defesa e no ataque.

Na defesa, Kanu retorna a equipe após se recuperar de uma lesão na face. Gilberto ocupa a vaga de Arias na lateral-direita, enquanto Iago Borduchi assume a esquerda no lugar de Luciano Juba. Após cumprir suspensão, Jean Lucas tem vaga garantida no meio de campo tricolor.

No ataque, a grande novidade é Luciano Rodríguez, principal reforço tricolor na janela de transferências, escalado pela primeira vez como titular. Poupados, Cauly e Thaciano ficam no banco para Biel e Everaldo.

Com isso, o Tricolor de Aço vai a campo com Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Gabriel Xavier e Iago Borduchi; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Biel, Everaldo e Luciano Rodríguez.

Vindo de dois empates consecutivos no Brasileirão, o Esquadrão de Aço ocupa a 7ª posição e soma 32 pontos.