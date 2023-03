Com retrospecto favorável, Bahia pega o Jacuipense pela Copa do Brasil

Em meio a tantos, um vizinho. As possibilidades que a Copa do Brasil oferece em relação aos adversários na primeira fase são grandes. O destino, porém, quis que rivais baianos se cruzassem e repetissem um duelo já característico no estadual. Na noite de hoje, às 21h30, o Bahia retorna ao estádio de Pituaçu para encarar o Jacuipense.

A única diferença para outros tempos em que jogou no estádio, querido da torcida, é que no duelo de logo mais, o Esquadrão será visitante. Em um campo conhecido e contra um rival familiar, tem a chance de se aproveitar da intimidade para se recuperar da crise e avançar na competição.

A última vez que o Tricolor entrou em campo no antigo estádio foi no Campeonato Baiano dessa temporada. O oponente foi a Juazeirense, pela primeira rodada do torneio e o clube saiu de lá com os três pontos após vencer por 3 a 1.

Uma rodada depois, as duas equipes que se enfrentam hoje fizeram o primeiro encontro de 2023. Na época, o Bahia ganhou por 1 a 0, lá no Valfredão. O triunfo marcou a terceira partida consecutiva que o Tricolor ganhou contra o Jacupa.

Nos cinco duelos mais recentes, o time está invicto: são quatro triunfos e um empate no período. Depois de sofrer três goleadas em menos de um mês, para Fortaleza, Sport e Itabuna - esse com o elenco sub-20, os comandados de Renato Paiva querem manter o retrospecto positivo e dar uma resposta no campeonato nacional.

Para encarar o Jacupa, os números estão favoráveis ao líder do estadual. Em jogos contra baianos na atual temporada, o aproveitamento é de 80%. São dez partidas, com oito triunfos e apenas duas derrotas, contra Jacobinense e Itabuna, em confrontos com adversários do mesmo Estado. No recorte, a equipe marcou 14 gols e sofreu dez. A média de um gol sofrido por jogo não representa, no entanto, o tamanho do buraco que se encontra a defesa do Esquadrão. Levando em consideração todas as competições, o sistema defensivo foi vazado 14 vezes nos últimos quatro jogos. A estatística preocupa, já que é o mesmo número de gols que o clube sofreu contra rivais baianos, só que com seis duelos a menos na conta.

Ir mais longe

No último ano, parou nas oitavas. Em 2023, o Bahia quer traçar um caminho mais longevo. A competição esse ano terá premiação recorde: o campeão poderá receber até R$ 91 milhões. Por estar na primeira divisão, o Bahia ganhará R$ 1,4 milhões só pela participação no torneio. Caso avance, receberá mais R$ 1,7 milhões. Já o Leão do Sisal, que faz parte do grupo de times das Série C, D ou sem divisão, receberá R$ 750 mil pela participação e R$ 900 mil caso avance. O embate com o Leão Grená será realizado em jogo único, sem ida e volta. O Tricolor terá o empate a seu favor para seguir no torneio nacional. O vencedor do confronto encara quem avançar de Camboriú-SC x Manaus na segunda fase do campeonato.

Para alegria do treinador Renato Paiva, Yago Felipe, mais novo reforço da equipe, está apto e poderá atuar na partida de logo mais. Sobre a sua estreia, o meio-campista falou da expectativa e revelou grande desejo de jogar.

“Estava treinando, e estou preparado”, afirmou o ex-Fluminense em sua coletiva de apresentação. No treino de ontem, o elenco tricolor participou de uma atividade tática, no CT Evaristo de Macedo. A boa notícia diz respeito ao lateral Chávez, que está recuperado de lesão e treinou normalmente. O zagueiro Kanu ainda está em recuperação e ficou na academia. Rezende e Gabriel Xavier treinaram normalmente e são opções para a decisão.

FICHA TÉCNICA:

Jacuipense x Bahia - Primeira Fase da Copa do Brasil

Local: Estádio de Pituaçu, em Salvador, às 21h30



Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ)

Assistentes: Michael Correia e Daniel de Oliveira Alves Pereira (ambos do RJ)

Jacuipense - Jean Carlos; Raphinha, Kanu, Weverton e Eric; Amaral, Fábio Bahia e Eudair; Welder, Jeam e Thiaguinho. Técnico: Jonílson Veloso



Bahia - Marcos Felipe; Cicinho;Marcos Victor; Gabriel Xavier; Matheus Bahia; Rezende;Acevedo ;Cauly; Biel; Jacaré e Ricardo Goulart. Técnico: Renato Paiva.