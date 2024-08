Copa do Brasil: modificado, Bahia é escalado para encarar o Botafogo

Engenhão será o palco ara Botafogo e Bahia pela Copa do Brasil - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia já está definido pelo técnico Rogério Ceni para o compromisso diante do Botafogo, marcado para logo mais às 21h30, no Estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024.

Em relação ao jogo contra o Inter, o Esquadrão terá mudanças. Santi Arias retorna a lateral-direita, enquanto Victor Cuesta entra na zaga. Mesmo recuperado de um trauma na face, Kanu estará entre os suplentes.

Já Jean Lucas e Everton Ribeiro retornam ao meio de campo. Com Thaciano escalado no comando de ataque, Everaldo será opção no banco de reservas.

O Tricolor de Aço vai a campo com Marcos Felipe; Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everto Ribeiro; Cauly, Biel e Thaciano.