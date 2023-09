Da várzea ao profissional: Juba jogará no segundo Bahia da carreira

Seduzido pelo projeto apresentado pelo Bahia, o atacante Luciano Juba, de 24 anos, foi o último reforço da equipe de Renato Paiva para o segundo turno do Brasileirão. No entanto, o jogador já vestiu a camisa tricolor e era um dos destaques do time. O jogador defendeu as cores do Bahia Curado, time amador de Pernambuco, lá em 2019.

Naquele ano, o Bahia Curado foi campeão da Liga União de Futebol Amador de Pernambuco (LUFAPE) e Luciano Juba marcou um dos gols da final, quando o Tricolor bateu o Corinthians do Alto do Capitão por 2 a 1, na final realizada em Olinda.

“É um time do bairro onde moro, clube que sempre joguei na várzea. Os caras me chamaram para jogar e eu fui, sempre jogava lá. Agora tô com a camisa do Bahia mesmo e estou bastante feliz”, explicou Juba em sua apresentação.

Além da ligação com o time amador, Juba também traz de Pernambuco a relação com o número 46, que virou marca registrada e ganhou até espaço no braço, com uma tatuagem.

“O número 46 foi o número que me deram quando eu subi da base lá no clube que eu estava [Sport] e foi um número que eu gostei. Foi passando o tempo e perguntaram se eu queria trocar e eu não quis. Foi dando sorte e hoje está tatuado aqui e para onde for vai ser o número 46 agora”, contou o atacante.

Jogador com maior número de participações em gols entre as séries A e B do Brasileirão, Juba agora tem a missão de continuar com os bons números no Bahia, que precisa de poder ofensivo para se afastar da zona de rebaixamento. A estreia dele pelo Tricolor depende do aval do técnico Renato Paiva, que já tem o atleta à disposição para o jogo deste domingo, às 18h30, contra o Vasco, na Arena Fonte Nova.