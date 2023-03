“Deveríamos ter feito um bom jogo pelo menos”, lamenta Paiva

Após garantir a classificação com um futebol bem abaixo do aguardado e sofrendo durante o segundo tempo, o Bahia venceu o Camboriú por 1 a 0, porém o técnico Renato Paiva lamentou o desempenho dos seus jogadores na disputa do confronto realizado nesta quarta-feira, 8, que garantiu o time na 3ª fase da Copa do Brasil

“Dizer que a primeira parte foi mais ou menos da nossa parte. Tivemos alguns momentos bons. Poderíamos ter feito mais gols, não fizemos. Deixamos o jogo andar para frente. E o Camboriú a ganhar alguma esperança no segundo resultado. E a segunda parte é para esquecer. O Camboriú fez um grande jogo. E nós não fizemos um grande jogo e deveríamos ter feito um bom jogo pelo menos. Não adianta falar de nada. Deveríamos ter dado continuidade a momentos da primeira parte e não demos. O que salva é a qualificação e o que os jogadores transpiraram. E dar os parabéns ao Camboriú”, avalia o técnico.

O treinador foi questionado em relação as mudanças nas laterais, com as entradas de Cicinho e Chávez e do volante Acevedo.

“As mudanças, a questão é que já jogamos semifinal do Baiano no sábado. Viagem longa ontem, viagem longa amanhã. É refrescar. Nas laterais, no nosso estilo de jogo, tem muito ir e vir. Então refrescá-los e não perder nenhum para essa sucessão de jogos. E o Rezende é um jogador com histórico de lesões. Então decidimos poupar um pouco o Rezende”.

Após a classificação para a próxima etapa da Copa do Brasil, onde vai aguardar o próximo adversário (que será definido após sorteio que será realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol), o elenco do Bahia foca suas atenções para o duelo contra o Itabuna, em partida programada para sábado,11, às 16h, em Camacã.