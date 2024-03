Dia de quebrar tabu? Bahia nunca venceu o Caxias na história | A TARDE

O Esporte Clube Bahia viajou ao Rio Grande do Sul para encarar o principal desafio da temporada até aqui: o Caxias, pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2024. O duelo está marcado para às 21h30 desta terça-feira, 12, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, casa da equipe grená.

Mesmo com o Bahia em boa fase, vencendo 12 dos últimos 14 jogos, e com um bom retrospecto fora de casa nesta temporada, saindo vencedor das últimas cinco partidas disputadas longe de seus domínios, o confronto ainda é cercado de dúvidas. Isso porque apesar de ser uma equipe de Série C, o Caxias também passa por um bom momento e tem o retrospecto histórico a seu favor.

Na história, as equipes se enfrentaram em três oportunidades, com ampla dominância dos gaúchos. O Caxias venceu duas partidas, ambas válidas pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro, em 2004 e 2005, além de um empate, pelo Brasileirão de 1978. Portanto, o Esquadrão nunca superou a equipe grená.

Outro ponto que deixa o confronto ainda mais preocupante é o cenário da partida. Isso porque em todas as ocasiões que os clubes se enfrentaram na história, o mando de campo era do Caxias, exatamente como é o caso da decisão desta terça-feira, 12, pela Copa do Brasil.

Vale ressaltar que nesta fase da competição, classifica-se quem vencer o jogo único, sem vantagem do empate, ou seja, caso a partida termine empatada, a vaga na 3ª fase será decidida nas penalidades máximas.