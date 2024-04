Elenco tricolor realiza treino técnico e tático nesta quinta-feira, 4 | A TARDE

Na manhã desta quinta-feira, 4, o elenco tricolor deu início aos trabalhos com uma sessão de vídeo no auditório, seguida por uma ativação na academia. O circuito na academia foi organizado em estações para abranger uma variedade de exercícios de mobilidade e força. No campo, Danilo Augusto, o preparador físico, conduziu um breve aquecimento antes de Rogério Ceni assumir as atividades com bola.

O primeiro exercício foi um treino técnico de 12x12 em um campo reduzido, contando com a participação dos goleiros. Posteriormente, o técnico tricolor conduziu uma sessão tática, interrompendo ocasionalmente para corrigir posicionamento e movimentação dos jogadores.

Enquanto isso, Ryan, Everaldo e Nico Acevedo, que não foram liberados pelo Departamento Médico tricolor, realizaram seus treinamentos na academia. O grupo está programado para retornar às atividades nesta sexta-feira, mais uma vez pela manhã.