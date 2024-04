Emerson Ricardo é escalado para apitar o Ba-Vi deste domingo, 7 | A TARDE

O Ba-Vi decisivo deste domingo, 7, que será disputado na Arena Fonte Nova, às 16h, contará com a arbitragem de Emerson Ricardo de Almeida Andrade, de 40 anos. A decisão foi divulgada na tarde desta quinta-feira, 4, pela Federação Baiana de Futebol (FBF).

Emerson Ricardo, natural de Salvador e integrante do quadro da CBF, foi selecionado através de sorteio realizado no auditório do TJDF-BA. A cerimônia contou com a presença do Presidente da Comissão Estadual de Árbitros de Futebol-CEAF/BA, Jailson Macêdo Freitas, além dos funcionários da FBF, Cleverton Carneiro e Cíntia Bandeira. Emerson Ricardo competiu com Eziquiel Souza Costa para assumir o papel de árbitro principal.



Os assistentes escalados para a partida são Luanderson Lima dos Santos, membro do quadro da FIFA, e Elicarlos Franco de Oliveira. O árbitro de vídeo, VAR, será Daniel Nobre Bins, também integrante da FIFA e representante do Rio Grande do Sul.

O Esporte Clube Bahia chegou a enviar um oficio à Federação Baiana de Futebol (FBF) solicitando árbitros de outros estados do Brasil para as finais do Baianão de 2024, no entanto, a solicitação não foi acatada pela entidade.

No primeiro duelo das finais, realizado no último domingo, 31, o Leão da Barra levou a melhor ao vencer pelo placar de 3 a 2, de virada, após chegar a estar perdendo por 2 a 0 para o Bahia aos 20 minutos da etapa final da decisão.