Enderson Moreira deve contar com três retornos contra o CRB

O técnico Enderson Moreira deve contar com os retornos de três atletas para o jogo contra o CRB, partida programada para terça-feira, 19, às 19h, na Fonte Nova, pela última rodada do primeiro turno da Série B. O zagueiro Luiz Otávio e o volante Rezende devem virar opções para o confronto contra o Galo, após recuperação no departamento médico e o lateral-esquerdo Matheus Bahia depois de cumprir suspensão.

Luiz Otávio desfalcou o Bahia na partida contra o Guarani. Porém, como não foi uma contusão grave, o jogador participou da atividade realizada no CT Evaristo de Macedo e deve voltar a ser opção para a partida de terça-feira.

Outro que participou do treinamento realizado no CT Evaristo de Macedo foi o volante Rezende. O jogador está de fora do time desde a vitória contra o Brusque, em jogo realizado em 28 de junho, partida que o Bahia venceu por 2 a 0.

Quem também está de volta é o lateral-esquerdo Matheus Bahia. O jogador ficou de fora da partida contra o Guarani por cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo, levado no empate em 0 a 0 com o Grêmio.

O Tricolor ocupa a terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro com 33 pontos conquistados e está com sete pontos de vantagem para o Sport, quinto colocado na competição.