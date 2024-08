Fluminense x Bahia: onde assistir e prováveis escalações

Comissão técnica do Esquadrão não tem desfalques por suspensão - Foto: Marcelo Gonçalves | Fluminense FC

O Bahia terá mais uma oportunidade de continuar brigando pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, isso porquê o Esquadrão entra em campo neste domingo, 4, às 16h, pela 21ª rodada, diante do Fluminense, no Maracanã.

O time baiano é o 7º colocado da tabela, com 32 pontos. Já o Flu se encontra na 19ª posição, com apenas 17. Após a troca no comando técnico, a equipe carioca voltou a desempenhar um bom futebol e vem em uma crescente.

Em situações opostas, Bahia visita o Fluminense no Maracanã



O jogo será transmitido pelo Premiere (canal fechado). No apito, David Lacerda (ES) será auxiliado por Leone Rocha (GO) e Douglas Pagung (ES). O Caio Max (RN) comanda o árbitro de vídeo.

Prováveis escalações

A comissão técnica do Esquadrão não tem desfalques por suspensão. Por outro lado, tem dúvidas quando o assunto é preservar jogadores de olho na Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, 7.

Provável escalação do Bahia: Marcos Felipe; Santiago Arias (Gilberto), Gabriel Xavier, Vitor Cuesta (Kanu) e Luciano Juba (Iago Borduchi); Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro (Carlos de Pena) e Cauly; Thaciano (Biel) e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli e Ganso; Serna, Arias e Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.