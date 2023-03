Gabriel Xavier reconhece falhas do Bahia em empate no BaVi

O Bahia empatou com o Vitória em 1 a 1, no clássico que aconteceu neste domingo, 5, na Arena Fonte Nova, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Depois do apito final do juiz, o zagueiro Gabriel Xavier reconheceu as falhas do Tricolor no empate que complicou a sua situação na competição.

"Com certeza, tínhamos estudado isso. Mas agora não adianta buscar culpados. Culpado é o Bahia, somos todos nós que falhamos, erramos e pedimos desculpa por isso", falou em entrevista na zona mista do estádio.

O zagueiro lamentou o resultado do jogo, que complicou a situação do Esquadrão na competição regional. O Tricolor ocupa a sétima colocação no Grupo B com cinco pontos, cinco atrás do Náutico, que fecha o G4.

"Não é o resultado que a gente queria e nem o que propomos dentro do jogo. Sabemos que não fizemos uma partida perfeita, porém não fizemos uma partida ruim também. Da nossa maneira, tentamos impor nosso jogo de ficar com a bola. Sempre é mais difícil construir do que destruir. Eles vieram com uma proposta defensiva, foram felizes nas propostas deles, que era marcar baixa e contra-atacar. Tivemos que correr atrás, sabemos como é difícil sair atrás no placar. Infelizmente saímos com o empate. Sabemos do nosso lugar na classificação, mas enquanto tivermos chance, vamos trabalhar, ter fé. Outra coisa também, quarta-feira já temos um campeonato diferente em que vamos virar a chave, porque é um jogo muito importante", disse o zagueiro.

O Bahia volta a campo pelo Campeonato do Nordeste no dia 14 de março, contra o Fluminense do Piauí, no Lindolfo Monteiro. Antes disso, a equipe dirigida pelo técnico Renato Paiva, faz o confronto com o Camboriú, nesta quarta, 8, às 19h, no Estádio das Nações, pelo jogo único da segunda fase da Copa do Brasil.