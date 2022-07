Ignácio suspenso desfalca o Bahia contra o Cruzeiro

O técnico Enderson Moreira já sabe que não vai contar com o zagueiro Ignácio para o duelo contra o Cruzeiro, programado para sábado, 23, às 16h, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A lista pode aumentar com ausência do volante Patrick de Lucca e do meia-atacante Marco Antônio. Por outro lado, o treinador vai contar o lateral-esquerdo Djalma Silva, que ficou de fora do empate contra o CRB.

No lugar de Ignácio, Enderson tem a opção do zagueiro Didi para fazer a função, caso tenha intensão em manter o esquema no 3-5-2. Porém, o treinador pode modificar a forma de atuar com a entrada de mais um meia ou até um atacante.

Outros dois jogadores devem desfalcar o Esquadrão para o jogo de sábado. Patrick de Lucca e Marco Antônio deixaram a partida com o CRB com dores musculares e serão avaliados pelo departamento médico do Tricolor.

Já Djalma Silva volta a ser opção para o duelo contra o time mineiro, porém, deve ficar no banco de reserva da equipe Tricolor.

O Bahia ocupa a terceira colocação na Série B do Campeonato Brasileiro com 34 pontos. O Cruzeiro lidera a competição com 41 pontos conquistados, com uma partida a menos que o time baiano.