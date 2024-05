Joia do Bahia tem multa milionária e recebe sondagem de clube europeu | A TARDE

O jovem Tiago Souza de Jesus Carvalho, também conhecido como Tiaguinho, é um dos principais destaques da equipe sub-20 do Esporte Clube Bahia, que ocupa a 4ª colocação do Brasileirão sub-20, com 13 pontos conquistados, em sete partidas disputadas.

O sucesso dos Pivetes de Aço na competição está diretamente atrelado ao grande momento que Tiaguinho vive. Isso porque o jovem de 19 anos é o artilheiro do Campeonato Brasileiro sub-20 com cinco gols, sendo o responsável por metade dos gols marcados pelo Esquadrão no torneio (10).

Em boa fase, Tiaguinho tem atraído os holofotes para sí, chamando atenção de um clube de Portugal, que sondou o jogador, e de duas equipes do sul do Brasil, segundo informações do portal Galáticos Online. O jovem possui contrato vigente com o Esporte Clube Bahia até 2026 e sua multa é de 10 milhões de euros (R$ 55,6 milhões).

