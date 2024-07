“Levantar a cabeça”, garante Gilberto após derrota para o São Paulo

Gilberto comemorando gol - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Derrotado para o São Paulo na 13ª rodada do Brasileirão, o Bahia se afastou da ponta da tabela, que atualmente é comandada pelo Flamengo, com 27 pontos, enquanto o Esquadrão estacionou nos 24. Após a partida, o lateral Gilberto avaliou o desempenho e garantiu que agora é levantar a cabeça.

“Foi um resultado ruim. Viemos aqui pensando em fazer um grande jogo e buscar o triunfo, infelizmente não aconteceu. O São Paulo tem jogadores muito eficientes jogando na frente e agora temos que levantar a cabeça. Na quinta-feira temos um jogo importante. Quando ganhamos não somos o melhor time do mundo e quando perdemos também não somos o pior. O campeonato é muito longo”, disse o lateral.

Apesar do resultado negativo, Gilberto foi o autor do único gol da equipe no Morumbi, sendo o seu primeiro gol na temporada. Questionado, o camisa disse ficar feliz, apesar de não ter conseguido os três pontos.

“Fiquei muito feliz de fazer mais um gol pelo Bahia. Infelizmente não colaborou muito para o resultado da partida, que no final é o que importa, mas agora é seguir trabalhando e buscando a melhora para que façamos um grande campeonato”, finalizou.

O próximo jogo do Esquadrão será na quinta-feira, 4, contra o Juventude, em partida válida pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto será na Arena Fonte Nova, com início previsto para às 19h.