Muros do CT Evaristo de Macedo amanhecem pichados

Após a goleada sofrida para o Sport, 6 a 0, parte da torcida do Bahia realizou protesto na chegada do elenco no Aeroporto Luis Eduardo Magalhães e as manifestações seguiram durante a madrugada. Os muros do CT Evaristo de Macedo amanheceram pichados nesta sexta, 24, com manifestações contra o diretor de futebol Carlos Santoro e os jogadores Daniel e Jacaré.

Entre as manifestações feitas pelos torcedores do Bahia estão: “Santoro Incompetente”, “Daniel e Jacaré cachaceiros”, “Vergonha”, “Baiano e Nordeste é obrigação” e “Queremos jogadores e não promessas”.

Depois do jogo contra o Sport, o elenco Tricolor volta aos treinamentos nesta sexta-feira, 24, visando o jogo contra o Itabuna, programado para domingo,26, às 16h, em Camacã. Porém, o elenco principal deve permanecer treinando no CT visando a partida frente à equipe do Jacuipense, no dia 1º de março, pela Copa do Brasil.

Confira os vídeos:

null Reprodução

null Reprodução

null Reprodução

null Reprodução