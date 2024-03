Na Copa do Nordeste, retrospecto recente do Ba-Vi joga a favor do Leão | A TARDE

O segundo clássico Ba-Vi do ano está marcado para a próxima quarta-feira, 20, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste de 2024. O último confronto entre as duas equipes foi disputado no dia 18 de fevereiro, no Barradão, e a equipe comandada por Léo Condé levou a melhor, superando o rival pelo placar de 3 a 2.

Mesmo possuindo o mando de campo da partida, este fator não tem sido muito favorável ao Tricolor de Aço nos últimos anos. Isso porque nas temporadas anteriores, Bahia e Vitória disputaram cinco clássicos na competição regional, sendo que quatro foram realizados na Arena Fonte Nova, e apenas um no Barradão, entretanto, o retrospecto recente está a favor do Leão da Barra.

Nestes cinco duelos, o Vitória saiu vencedor em duas oportunidades, o empate prevaleceu em outras duas partidas e o Bahia só venceu um clássico, há sete anos, em 2017.



Confira o retrospecto completo dos duelos:

Bahia 1 x 1 Vitória, na Arena Fonte Nova, em 2023;

Vitória 1 x 0 Bahia, no Barradão, em 2021;

Bahia 0 x 2 Vitória, na Arena Fonte Nova, em 2020;

Bahia 1 x 1 Vitória, na Arena Fonte Nova, em 2019;

Bahia 2 x 0 Vitória, na Arena Fonte Nova, em 2017.