"Não está bem cuidado", diz Rogério Ceni do gramado da Fonte Nova

Gramado da Arena Fonte Nova no jogo contra o Fortaleza - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Rogério Ceni expressou sua insatisfação com o estado do gramado da Arena Fonte Nova, após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, na noite desta quinta-feira, 13. As críticas foram dirigidas especialmente à qualidade do campo, mas o treinador enfatizou que isso não afetou o desempenho de sua equipe, que foi abaixo por outros motivos.

Recentemente, a Arena Fonte Nova foi palco de treinamento e jogo da Seleção Brasileira feminina, seguida pela equipe feminina do Bahia, que também realizou uma partida no local. Essa sequência de eventos, de acordo com Ceni, contribuiu significativamente para a deterioração do gramado, especialmente nas áreas mais críticas, como a grande área.

“Foi um jogo com mais erros, perdas de bola que não combinam com nosso time. Acho que o gramado não está bem cuidado também. Tivemos três eventos aqui essa semana, treino da Seleção Brasileira feminina - e aí tanto faz se é feminina ou masculina - usando a grande área, a grande área está puro barro. Aí jogo na terça, jogo no sábado. Claro que o estádio é público, mas precisamos cuidar um pouco mais do gramado, se não você perde qualidade”, declarou o treinador.

As declarações de Rogério Ceni servem como um alerta para a administração da Arena Fonte Nova e para os responsáveis pela manutenção do estádio. Embora reconheça que o estádio é um espaço público e, portanto, sujeito a uma alta demanda de eventos, Ceni sugeriu que medidas mais eficazes sejam tomadas para preservar a qualidade do gramado.

Longe da Arena Fonte Nova, o Bahia volta a campo neste fim de semana contra o Criciúma, pela 9ª rodada. O confronto está marcado para as 18h30 de domingo, 16, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.