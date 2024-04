"Não tem essa vaidade", diz Rezende sobre atuar em várias posições | A TARDE

O clima em Salvador é de festa, seja pelo feriadão da páscoa, seja pelo aniversário da cidade ou pelo clássico Ba-Vi marcado para este domingo, 31, que começa a decidir o Campeonato Baiano.

E é com o pensamento na decisão que Rezende faz questão de se colocar à disposição para ajudar o Bahia em busca do 51º título tricolor. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, ele afirmou não ter vaidade em atuar apenas como volante, sua posição de origem.

“O jogador tem que estar sempre pronto. Eu trabalho bastante essas questões da lateral e da zaga. Outros treinadores também já me pediram isso e para mim não tem essa vaidade de só jogar de volante. Se tiver que jogar na zaga eu vou, na lateral eu vou. Quero estar ajudando o grupo, isso é o mais importante”, disse o jogador.

Rezende é uma das opções do técnico Rogério Ceni para ser titular contra o Vitória, às 16h de domingo, no Barradão. Ele entende a dificuldade da partida e elogiou a equipe rival. “Sabemos que vai ser um jogo difícil, o Vitória é um time qualificado. Temos que ter o mesmo nível de entrega do jogo da Fonte Nova para não ser surpreendido”, concluiu.