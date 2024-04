Bahia segue preparação para o Ba-Vi com tático e cobranças de falta | A TARDE

O Bahia segue a rotina de preparação para o primeiro Ba-Vi da final do Campeonato Baiano, marcado para as 16h deste domingo, 31, no Barradão. No feriado desta sexta-feira, 29, o elenco tricolor treinou pela manhã no centro de treinamento Evaristo de Macedo.

Antes dos atletas irem para o campo, assistiram um vídeo com informações sobre o adversário e com ajustes a serem feitos. Em seguida, eles realizaram uma ativação na academia e um aquecimento no campo.

A partir daí, o técnico Rogério Ceni assumiu o comando das atividades e realizou um trabalho tático. Por fim, alguns jogadores treinaram cobranças de falta, enquanto os defensores fizeram um complemento com um dos auxiliares.

O Bahia encerra a preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Baiano na manhã deste sábado, 30, novamente no CT Evaristo de Macedo.