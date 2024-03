Negociação de jogador do Bahia pode bloquear as contas do Ceará | A TARDE

O Ceará, antigo clube do zagueiro Marcos Victor, foi acionado na justiça por não pagar a primeira parcela do acordo referente a venda do jogador para o Bahia. Quem entrou com a ação foi o Floresta–CE, que tinha 40% dos direitos econômicos do jogador no momento da negociação.

O Floresta já havia entrado com uma primeira ação em janeiro, solicitando o repasse da 1ª parcela da venda do zagueiro por parte do Ceará. Posteriormente, os clubes cearenses entraram em acordo e o Vozão deveria ter pago R$ 880 mil, até o dia 7 de fevereiro, além de cinco parcelas no valor de R$ 203.310,23, que deveriam ser pagas durante diariamente 7, até o mês de julho.

No entanto, conforme o Diário do Nordeste, o Ceará não efetuou o pagamento da primeira parcela deste acordo. O Floresta então entrou com uma nova ação solicitando que o alvinegro pague, integralmente, o valor de R$ 1.317.806,45. O caso já está em tramitação na Justiça, que pode determinar a penhora dos bens do clube para o valor ser pago.

Marcos Victor foi contratado pelo Bahia no fim de 2022 e custou cerca de R$ 3,9 milhões. Desde então, o zagueiro entrou em campo 14 vezes com a camisa do Tricolor nas últimas duas temporadas.