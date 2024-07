Neto atualiza estado de saúde de Evaristo após cirugia por acidente

Evaristo foi campeão brasileiro em 1988 e hoje dá nome ao CT do clube - Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE

O ex-treinador e ídolo do Bahia, Evaristo de Macedo, passou por cirurgia, na manhã deste domingo, 14, após um acidente doméstico sofrido no dia anterior em sua residência no Rio de Janeiro. Agora, ele se recupera no hospital da Unimed, que fica no bairro da Barra da Tijuca.

Evaristo sofreu uma queda e, por conta do impacto, fraturou o fêmur e o quadril. O procedimento cirúrgico, segundo familiares do ex-treinador, durou cerca de três horas e foi um sucesso.

"A cirurgia do meu avô transcorreu sem intercorrências. Já está no quarto e iniciará a reabilitação a partir de amanhã. Em nome da família , gostaria de agradecer aos amigos e fãs por todo o suporte e carinho nesse momento", disse o neto de Evaristo, Luiz Augusto Macedo, ao GE.



O ídolo tricolor está sendo cuidado pelo cirurgião Marco Aurélio Sousa, que trabalha com o ex-médico do Flamengo e da Seleção Brasileira, José Luiz Runco.

Como treinador do Bahia, Evaristo foi campeão brasileiro em 1988 e hoje dá nome ao Centro de Treinamento do clube. Desde de 2013, o ex-técnico tem também o título de cidadão baiano.

No Esquadrão, além do Brasileiro de 88, foram seis estaduais, conquistados nos anos de 1970, 1971, 1973, 1988, 1998 e 2001. Também em 2001, deu ao Tricolor o título do Campeonato do Nordeste.