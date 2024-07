Novo reforço do Bahia é flagrado treinando com o elenco tricolor

Iago Borduchi, novo jogador do Bahia - Foto: Reprodução/ Instagram

Com pré-contrato assinado para defender o Bahia a partir de julho, o lateral-esquerdo Iago Borduchi foi flagrado em meio a uma atividade física no CT Evaristo de Macedo, junto com o elenco do time baiano. Um vídeo divulgado pelo clube, antes da partida contra o Flamengo, "dedurou" a presença do jogador.

Na imagem, o jogador aparece após a passagem do zagueiro Victor Cuesta, em seguida o atacante Rafael Ratão finaliza os arranques. O ex-jogador do Augsburg, da Alemanha, colocou um ponto final no ciclo de 5 anos jogando na Europa.

O vínculo entre o Bahia e o jogador de 27 anos vai até o fim de 2028. Ele vai ser regularizado pelo Tricolor a partir da abertura da segunda janela de transferências, no dia 10 de julho. O clube não se manifesta até que tudo esteja totalmente regularizado.